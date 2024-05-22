8 882 семьи, пострадавшие от паводка, получили социальную помощь в ЗКО

На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области 8 882 семьям, пострадавшим от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей на общую сумму 3,2 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Кроме того, по результатам работы комиссии по расчету ущерба, 253 семьям было выплачено 422 миллиона тенге на ремонт их домов. На сегодняшний день продолжается выдача компенсаций на основании поступивших обращений от населения.

Пострадавшим от паводка жителям также будет приобретено 58 домов в Бурлинском и 5 домов в Теректинском районе.

В рамках поручения акима области Наримана Турегалиева, в Уральске в штатном режиме работает комиссия по начислению и выплате материальной помощи дачникам, пострадавшим от паводков, ведутся работы по подсчету ущерба.

В Западном Казахстане идет строительство 377 из 395 домов для жителей Каратобинского, Сырымского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов.