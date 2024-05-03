8 821 человек остаются эвакуированными в СКО

В СКО подтопило 3 898 домов. Остаются подтопленными 2 830 домов. Всего было эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 5 567 человек, остаются эвакуированными 8 821 человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3 897 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили на сегодня 3 443 семьи. Общая сумма выплаченных средств — более 1 271 млн тенге, — сказал Серик Гайсин на площадке в СЦК.

По его данным, обследовано 390 домов, проведена оценка 148 домов, подлежит восстановлению 23 дома. Сейчас в этих микрорайонах начали работы по очистке территории.

Руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО добавил, что с сегодняшнего дня в поселки Кожевенный и Подгора заехали с механическими бригадами и техникой для проведения восстановительно-ремонтных дорог.

— Также идет строительство жилья для пострадавших в микрорайонах Солнечный-2. 10 местных строительных компаний на средства фонда «Қазақстан халқына» ведут строительство 100 жилых домов. Акционерное общество «Kaspi» планирует возведение 300 домов, корпорация «Kazakhmys» — 100 домов, — отметил спикер.

По его словам, всего в новом микрорайоне будет построено 500 домов для пострадавших от паводка. Все работы будут завершены до наступления холодов. В ходе брифинга сообщили, что в СКО поступило 1 473 тонны гуманитарной помощи из регионов республики, а также из России, Кыргызстана и Таджикистана. Паводковая ситуация находится на контроле местных исполнительных органов.