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    13:20, 03 Май 2024 | GMT +6

    8 821 человек остаются эвакуированными в СКО

    су тасқыны
    Фото: СҚО білім басқармасы

    В СКО подтопило 3 898 домов. Остаются подтопленными 2 830 домов. Всего было эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 5 567 человек, остаются эвакуированными 8 821 человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3 897 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили на сегодня 3 443 семьи. Общая сумма выплаченных средств — более 1 271 млн тенге, — сказал Серик Гайсин на площадке в СЦК.

    По его данным, обследовано 390 домов, проведена оценка 148 домов, подлежит восстановлению 23 дома. Сейчас в этих микрорайонах начали работы по очистке территории.

    Руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО добавил, что с сегодняшнего дня в поселки Кожевенный и Подгора заехали с механическими бригадами и техникой для проведения восстановительно-ремонтных дорог.

    — Также идет строительство жилья для пострадавших в микрорайонах Солнечный-2. 10 местных строительных компаний на средства фонда «Қазақстан халқына» ведут строительство 100 жилых домов. Акционерное общество «Kaspi» планирует возведение 300 домов, корпорация «Kazakhmys» — 100 домов, — отметил спикер.

    По его словам, всего в новом микрорайоне будет построено 500 домов для пострадавших от паводка. Все работы будут завершены до наступления холодов. В ходе брифинга сообщили, что в СКО поступило 1 473 тонны гуманитарной помощи из регионов республики, а также из России, Кыргызстана и Таджикистана. Паводковая ситуация находится на контроле местных исполнительных органов.

    Теги:
    СКО Строительство Эвакуация Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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