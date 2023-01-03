8,8 млн тонн зерна перевезено казахстанскими железными дорогами в 2022 году

3 Января 2023, 11:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев 2022 года казахстанскими железными дорогами перевезено 8,8 млн тонн зерна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Этот показатель на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2022 году в сфере зерновых перевозок отмечались временное сгущение погрузок и ажиотаж, которые были вызваны снятием ограничений на экспорт зерна и разницей в размере аренды вагонов, предоставляемых различными компаниями, действующими на рынке. Так как взаимоотношения между отправителями зерна и собственниками вагонов регулируются договорами без участия железной дороги. Вопрос был решен участниками рынка самостоятельно.

На сегодня парк зерновозов Казахстана составляет более 10,5 тысячи единиц, в том числе парк зерновозов АО «Астық Транс» (частная компания) – 4 750 единицы. Существующий парк способен в полном объеме обеспечить текущие потребности грузоотправителей.

АО «Астык транс» обеспечивает внутриреспубликанские перевозки зерна на 98%.

Для подачи-уборки вагонов задействовано около 130 единиц маневровых локомотивов АО «НК «КТЖ» и 767 частных локомотивов – рынки по подаче-уборке и оперированию вагонов полностью либерализованы и находятся в конкурентной среде.

Касательно тарифов на железнодорожные перевозки

Тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом формируется из следующих составляющих: плата на услуги магистральной железнодорожной сети (МЖС), плата на услуги локомотивной тяги (ЛТ), грузовой и коммерческой работы (ГК).

На рынке предоставления услуг аренды и оперирования грузовых вагонов нет инструментов тарифного и нетарифного регулирования, и они осуществляются на конкурентной основе.