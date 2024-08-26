7 трлн тенге из республиканского бюджета заложено на целевые взносы в ФСМС

7,1 трлн тенге планируется потратить на фонд социального медицинского страхования в 2025–2027 годах. Сумма заложена в республиканском бюджете, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вложения в ФСМС запланированы в следующих объемах:

в 2025 году — 2,28 трлн тенге;

в 2026 году — 2,41 трлн тенге;

в 2027 году — 2,44 трлн тенге.

— Данные расходы позволят обеспечить доступ к медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, в том числе первичной медико-санитарной помощи, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, а также обеспечить больных с социально значимыми заболеваниями (онкология, гепатит, туберкулез, сахарный диабет, гемофилия, психические заболевания, церебральный паралич и т. д.) лекарственными препаратами на амбулаторном уровне, — говорится в законопроекте бюджета.

Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.

Отметим, что самые богатые казахстанцы платят по 204 тысячи тенге в год на ОСМС.