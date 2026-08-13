79 млрд теңге направят на модернизацию инфраструктуры области Жетісу

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев по поручению руководителя Правительства совершил рабочую поездку в область Жетісу, где ознакомился с реализацией крупных проектов в сфере электро- и теплоснабжения, а также строительством объектов жилищной, социальной и противопожарной инфраструктуры, передает Kazinform.

Проекты, реализуемые по поручению Главы государства и направленные на повышение качества жизни населения, а также ход подготовки к предстоящему отопительному сезону находятся на особом контроле Правительства.

Рабочая поездка началась с совещания, на котором были представлены итоги социально-экономического развития области. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность, транспорт и складирование, услуги связи и сельское хозяйство. В целом создано около 11,5 тыс. рабочих мест.

В Текели Нурлыбек Налибаев ознакомился с модернизацией и расширением Текелийского энергетического комплекса, реализуемыми за счет частных инвестиций. В настоящее время введены в эксплуатацию три газотурбинные установки общей мощностью 36 МВт. Готовность проекта составляет 90%.

Фото: Правительство РК

Ввод в эксплуатацию парогазовой установки позволит ликвидировать дефицит электроэнергии в Текели и обеспечить надежное теплоснабжение новых производственных объектов и жилых массивов.

В строительство Коринской ГЭС-3 на реке Кора привлечено 10,2 млрд теңге частных инвестиций. После ввода станции объем производства «зеленой» электроэнергии в регионе увеличился на 95 млн кВт·ч в год, а общий рост по области превысил 22%. В настоящее время в области Жетісу функционируют 19 объектов возобновляемых источников энергии.

Особое внимание было уделено проектам благоустройства в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан». Были представлены работы по модернизации многоквартирного жилищного фонда, благоустройству и озеленению парка «Жеңіс» в селе Карабулак Ескельдинского района.

Фото: Правительство РК

В прошлом году в рамках программы благоустроены 13 парков, 6 аллей, 2 сквера, 2 центральные площади, 49 дворов, а также 81 детская и спортивная площадка.

Ожидается, что объем произведенной сельскохозяйственной продукции в области достигнет 519,7 млрд теңге, а объем переработки — 110 млрд теңге.

В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса предусмотрено 68,1 млрд теңге. Общая посевная площадь увеличена до 514,2 тыс. га, в том числе площадь посевов сахарной свеклы составляет 13,5 тыс. га.

В Ескельдинском районе первый заместитель Премьер-министра посетил поля крестьянского хозяйства «НАМ», где ознакомился с работой автоматизированной системы подземного капельного полива на основе современных испанских технологий.

Фото: Правительство РК

За последние четыре года площадь земель, на которых применяются современные технологии орошения, в области Жетісу увеличилась в 4,6 раза и достигла почти 34 тыс. га. Сегодня влагосберегающие технологии используются на 20,5% орошаемых земель региона.

Во второй день рабочей поездки Нурлыбек Налибаев посетил объекты промышленности и энергетики и проверил ход подготовки к отопительному сезону.

В Талдыкоргане был представлен проект строительства газотурбинной станции возле центральной котельной «Басқуат». В областном центре проводится поэтапный перевод системы теплоснабжения на природный газ, при этом угольная котельная «Басқуат» будет сохранена в качестве резервного источника тепла.

Также в Талдыкоргане строится квартальная котельная мощностью 49 Гкал/час. После реализации проекта стабильным теплоснабжением будут обеспечены около 120 многоквартирных жилых домов, 17 объектов социальной сферы и порядка 20 тыс. жителей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь текущего года.

Фото: Правительство РК

Область Жетісу входит в число лидирующих регионов по реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального сектора». В течение двух лет на его реализацию в регионе планируется направить около 79 млрд тенге инвестиций.

За счет этих средств предусмотрены ремонт и модернизация 1 156,2 км инженерных сетей, а также установка 83,6 тыс. приборов учета. Ожидается снижение среднего уровня износа инженерной инфраструктуры на 19%.

В ходе поездки Нурлыбек Налибаев также ознакомился со строительством социальных объектов и жилья.

Строительство пожарного депо на четыре автомобиля в Талдыкоргане завершено, объект планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие дни.

Фото: Правительство РК

Готовность строящейся поликлиники на 500 посещений в смену составляет 84%. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь. Новое медицинское учреждение будет обслуживать 50 тыс. жителей.

В микрорайоне «Жастар-3» предусмотрено строительство 790 индивидуальных жилых домов для граждан из социально уязвимых категорий населения. В 2024–2025 годах завершено строительство 309 домов, еще 350 строятся в текущем году.

Кроме того, доля автомобильных дорог республиканского значения, проходящих по территории области и находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигла 100%, дорог областного значения — 96%.

По итогам рабочей поездки были даны поручения по дальнейшему развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала области Жетісу, подготовке к отопительному сезону, созданию новых постоянных рабочих мест, своевременной реализации инфраструктурных проектов и вводу в эксплуатацию социальных объектов.