08:01, 25 Февраль 2021 | GMT +6
795 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 85,
город Алматы - 100,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 23,
Алматинская область - 40,
Атырауская область - 49,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 62,
Костанайская область - 67,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 210357 заболевших.