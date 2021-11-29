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795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

29 Ноября 2021 08:00
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795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112,

город Алматы - 65,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 75,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 34,

Атырауская область - 13,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 106,

Костанайская область - 99,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 92,

Северо-Казахстанская область - 103,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 970887 заболевших.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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