Новости
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
29 Ноября 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеДва человека скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане Почти 27 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 65,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 34,
Атырауская область - 13,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 106,
Костанайская область - 99,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 103,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 970887 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
- Два человека скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
- Почти 27 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
- 827 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане
- О вакцинации Pfizer рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн