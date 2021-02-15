79 сел находятся под угрозой подтопления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели взяли на учет 79 населенных пунктов, которые весной могут оказаться подтопленными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций начальник отдела ликвидации ЧС Сакен Агзамов рассказал о подготовке к паводковому периоду. Начало снеготаяния и формирование стоков воды в регионе ожидают уже во второй половине марта. Это приведет к повышению уровня воды в малых реках. Резкое повышение температуры спровоцирует потоки талых вод и подъем уровня воды в озерах.

«На территории области основу паводковых угроз составляют половодье рек Есиль, Чаглинка, Селеты, Камысакты и их притоков, переполнение и разливы озер, поверхностные талые воды. Метеорологический прогноз и анализ влагозапасов указывают на угрозу развития предстоящего паводка в области. Так, осенние влагозапасы местами превышают норму на 42%, высота снежного покрова находится около нормы, глубина промерзания почвы - от 60 до 150 см. Процесс снегонакопления и промерзания еще будет продолжаться», - сообщил С.Агзамов.

В области приняли Дорожную карту «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2021-2023 годы». В нее включили 10 мероприятий на общую сумму 23,6 млрд тенге. В том числе капительный ремонт участков автодорог, защитной дамбы в районе Подгоры в Петропавловске, разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтов и реконструкций мостов, ливневых стоков, водопропускных труб, проведению проектно-изыскательных работ по руслу реки Есиль.

«Согласно плану по реализации защитных мероприятий, установлено 13 водопропускных труб, возведено более 500 м и укреплено более 5,5 км земляных обвалований. На участках, наиболее подверженных подтоплению, возведено более 119 км земляных обвалований и 7,5 км защитных дамб. В результате проведенных мероприятий за последние пять лет снижена угроза более чем в 160 населенных пунктах», - проинформировал С.Агзамов.

Он добавил, что в этом году на учет взяли 79 населенных пунктов, подверженных подтоплению. Из них 30 от подъема уровня рек, 13 - переполнения и разлива озер и 36 - от талых поверхностных вод.

Департамент по чрезвычайным ситуациям сформировал группировку сил и средств из 484 человек, 155 единиц техники, 83 единиц мотопомп и восьми плавсредств.

«При осложнении обстановки от местных исполнительных органов будем привлекать около 1900 человек, 1473 единицы техники. Заготовлено 190 тонн горюче-смазочных материалов, 32,4 тысячи тонн инертного материала и 27,8 тысячи штук мешкотары. Утвержден резерв в сумме 895,6 млн тенге», - рассказал С.Агзамов.

Сейчас спасатели проводят комиссионную работу по проверке готовности сил и средств местных исполнительных органов к реагированию на чрезвычайные ситуации.

«Продолжим прошлогоднюю практику аренды дополнительной инженерной техники и рассредоточение ее в наиболее подверженных местах в паводковом отношении. Во второй половине февраля и марте будет проводиться месячник по доведению населению правил поведения и действий в паводковый период», - сказал С.Агзамов.



