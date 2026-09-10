KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    79 работникам выплатили долги по зарплате после проверки прокуратуры в Сандыктауском районе

    В Сандыктауском районе после вмешательства прокуратуры 79 работникам ТОО «Широкое» выплатили 13 млн теңге задолженности по заработной плате, передает агентство Kazinform. 

    зарплата
    Фото: oqu.news

    Прокуратурой Сандыктауского района на постоянной основе проводится работа по выезду в сельские округа района в целях выявления нарушения законности, защиты и восстановления нарушенных прав граждан.

    В рамках таких выездов проводятся встречи с жителями и трудовыми коллективами, в ходе которых принимаются обращения и выявляются проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства.

    Кроме того, в ходе выездной встречи прокурора района в Широковский сельский округ установлен факт нарушения трудовых прав работников ТОО «Широкое» на получение ежемесячной заработной платы.

    — В целях восстановления нарушенных прав работников ТОО «Широкое» прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования. В результате 79 работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму 13 млн теңге. По акту прокурорского надзора работодатель привлечен к административной ответственности, — отметили в прокуратуре региона. 

    Ранее сообщалось, что в Астане 73 работникам задолжали 22,8 млн теңге по зарплате.

    Также сообщалось, что средняя зарплата казахстанцев выросла до 448 тысяч теңге.

    Зарплата Регионы Казахстана Административная ответственность Прокуратура Долги Алматинская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор