79 работникам выплатили долги по зарплате после проверки прокуратуры в Сандыктауском районе

В Сандыктауском районе после вмешательства прокуратуры 79 работникам ТОО «Широкое» выплатили 13 млн теңге задолженности по заработной плате, передает агентство Kazinform.

Прокуратурой Сандыктауского района на постоянной основе проводится работа по выезду в сельские округа района в целях выявления нарушения законности, защиты и восстановления нарушенных прав граждан.

В рамках таких выездов проводятся встречи с жителями и трудовыми коллективами, в ходе которых принимаются обращения и выявляются проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства.

Кроме того, в ходе выездной встречи прокурора района в Широковский сельский округ установлен факт нарушения трудовых прав работников ТОО «Широкое» на получение ежемесячной заработной платы.

— В целях восстановления нарушенных прав работников ТОО «Широкое» прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования. В результате 79 работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму 13 млн теңге. По акту прокурорского надзора работодатель привлечен к административной ответственности, — отметили в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что в Астане 73 работникам задолжали 22,8 млн теңге по зарплате.

Также сообщалось, что средняя зарплата казахстанцев выросла до 448 тысяч теңге.