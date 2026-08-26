В Астане 73 работникам задолжали 22,8 млн теңге по зарплате

В Астане задолженность по заработной плате составляет 22,8 млн теңге перед 73 работниками, на четырех предприятиях. Об этом сообщил руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты населения по городу Астане Ерлан Исмагулов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На 26 августа задолженность по заработной плате составляет 22,8 млн теңге перед 73 работниками, на четырех предприятиях города. Это та задолженность, которая выявлена государственным органом — люди, которые к нам обратились, — по результатам проведенных проверок государственными инспекторами труда установлена задолженность. По вышеуказанным предприятиям проведены проверочные мероприятия, как я уже сказал. Работодатели, допустившие нарушения трудового законодательства, привлечены к административной ответственности. Также в их адрес выданы предписания для обязательного их исполнения. В связи с тем, что предписания не исполнены, материалы направлены судебным исполнителям для принудительного исполнения, — сказал Е.Исмагулов.

По его словам, ведется совместная работа с департаментом государственных доходов города Астаны по банкротным предприятиям, которые имеют задолженность по заработной плате. На сегодняшний день задолженность на предприятиях-банкротах и предприятиях, находящихся на стадии реабилитации, составляет 53,7 млн теңге перед 169 работниками. По указанным предприятиям меры по погашению задолженности принимаются конкурсными управляющими в рамках Закона о реабилитации и банкротстве, контроль за которыми осуществляет департамент госдоходов.

С начала 2026 года погашена задолженность по заработной плате по городу Астане в размере свыше 181 млн теңге. Защищены трудовые и конституционные права 736 работников.

Глава департамента также сообщил, что с начала 2026 года, в рамках государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, государственными инспекторами рассмотрены 10 202 обращения. Проведена 271 внеплановая проверка, по выявленным нарушениями выданы 125 предписаний с требованием по их устранению. К административной ответственности привлечены 114 юридических и физических лиц на общую сумму свыше 22 млн теңге.

Исмагулов отметил, что, в связи с ростом численности населения столицы и другими факторами, происходит увеличение количества обращений в инспекцию труда. Так, если за весь прошлый год поступило более 10 тысяч обращений, то в 2026 году этот показатель даже превышен только за первое полугодие.