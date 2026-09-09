79% казахстанцев считают, что молодым семьям лучше жить отдельно
79% казахстанцев считают, что молодым семьям лучше жить отдельно от родителей. При этом 91,5% респондентов положительно оценивают помощь старшего поколения, передает агентство Kazinform со ссылкой на исследование КИОР.
Для молодой семьи самостоятельность и поддержка родителей не исключают друг друга.
79% казахстанцев полагают, что молодой семье лучше жить отдельно от родителей. При этом 91,5% считают помощь родителей полезной.
— Это показывает: самостоятельность может сочетаться с сохранением близких отношений и межпоколенческой поддержки, — отметили в Институте.
Напомним, что ежегодно во второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. В честь праздника в стране стартовала Неделя семьи, которая продлится с 7 по 13 сентября.