79% казахстанцев считают, что молодым семьям лучше жить отдельно от родителей. При этом 91,5% респондентов положительно оценивают помощь старшего поколения, передает агентство Kazinform со ссылкой на исследование КИОР.

Для молодой семьи самостоятельность и поддержка родителей не исключают друг друга.

79% казахстанцев полагают, что молодой семье лучше жить отдельно от родителей. При этом 91,5% считают помощь родителей полезной.

— Это показывает: самостоятельность может сочетаться с сохранением близких отношений и межпоколенческой поддержки, — отметили в Институте.

Напомним, что ежегодно во второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. В честь праздника в стране стартовала Неделя семьи, которая продлится с 7 по 13 сентября.