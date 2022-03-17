78 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 304 723 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 8,

в городе Алматы – 33,

в городе Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 0.