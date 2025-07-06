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    09:31, 06 Июль 2025 | GMT +5

    78 человек погибли при ударах Израиля за сутки в Газе

    78 палестинцев стали за сутки жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

     сектор Газа
    Фото: Anadolu

    Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, израильские войска продолжили бомбардировки палестинского анклава, убив по меньшей мере 78 человек за последние 24 часа, указывает телеканал.

    Al Jazeera также отмечает, что за последние несколько недель в секторе Газа свыше 700 палестинцев были убиты при попытке получить продовольственную помощь. Согласно данным министерства здравоохранения Газы, 743 местных жителя были убиты и более 4,8 тысячи получили ранения во время обращения за помощью в пункты распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), созданного израильскими властями при участии США.

    По сведениям Минздрава Газы, в общей сложности в войне Израиля с Газой погибли более 57,3 тысячи человек и почти 136 тысяч были ранены.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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