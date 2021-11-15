78 алматинцев находятся в реанимации из-за коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 839 человек, из них 23 – это дети. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 78 пациентов, передает корреспондента МИА «Казинформ».

«За 14 ноября зарегистрировано 143 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 123 случая с симптомами и 20 без симптомов. Выписано всего – восемь, поступило – 64. Итого в инфекционных стационарах (1 774 коек) физически находится 839 человек (23 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 78. На ИВЛ – 16, на неинвазивной ИВЛ – 44, High flow занято – 15 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 364 пациента, симптомами – 1 300, с легкой и средней степенью, без симптомов – 64.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 635 человек, вторым компонентом – 549 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 14 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 009 925 человек, вторым компонентом 949 661 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 551 человек.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.