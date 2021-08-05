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7792 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки
5 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1434,
город Алматы - 1570,
город Шымкент - 535,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 403,
Алматинская область - 320,
Атырауская область - 397,
Восточно-Казахстанская область - 288,
Жамбылская область - 160,
Западно-Казахстанская область - 185,
Карагандинская область - 931,
Костанайская область - 279,
Кызылординская область - 205,
Мангистауская область - 225,
Павлодарская область - 303,
Северо-Казахстанская область - 151,
Туркестанская область - 147.
Всего в стране выявлены 610 744 заболевших.
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