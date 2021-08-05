7792 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1434,

город Алматы - 1570,

город Шымкент - 535,

Акмолинская область - 259,

Актюбинская область - 403,

Алматинская область - 320,

Атырауская область - 397,

Восточно-Казахстанская область - 288,

Жамбылская область - 160,

Западно-Казахстанская область - 185,

Карагандинская область - 931,

Костанайская область - 279,

Кызылординская область - 205,

Мангистауская область - 225,

Павлодарская область - 303,

Северо-Казахстанская область - 151,

Туркестанская область - 147.

Всего в стране выявлены 610 744 заболевших.