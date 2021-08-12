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7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

12 Августа 2021 08:01
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7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1384,

город Алматы - 1510,

город Шымкент - 515,

Акмолинская область - 276,

Актюбинская область - 364,

Алматинская область - 300,

Атырауская область - 460,

Восточно-Казахстанская область - 244,

Жамбылская область - 135,

Западно-Казахстанская область - 169,

Карагандинская область - 1127,

Костанайская область - 264,

Кызылординская область - 204,

Мангистауская область - 218,

Павлодарская область - 297,

Северо-Казахстанская область - 159,

Туркестанская область - 121.

Всего в стране выявлены 664524 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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