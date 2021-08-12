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7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
12 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1384,
город Алматы - 1510,
город Шымкент - 515,
Акмолинская область - 276,
Актюбинская область - 364,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 460,
Восточно-Казахстанская область - 244,
Жамбылская область - 135,
Западно-Казахстанская область - 169,
Карагандинская область - 1127,
Костанайская область - 264,
Кызылординская область - 204,
Мангистауская область - 218,
Павлодарская область - 297,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлены 664524 заболевших.
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