77 лесных пожаров произошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода на горячую линию 101 поступило более 1 000 звонков. На территории Акмолинской области зарегистрировано 77 лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.



Кроме того произошло 2 степных пожара, а также 32 случая возгорания травостоя. Как рассказал заместитель начальника УГПК ДЧС Акмолинской области Манат Бегалин, в Акмолинской области функционирует штаб для оперативного реагирования и управления мероприятиями при возникновении крупномасштабных природных пожаров, координации действий служб и формирований гражданской защиты, местных исполнительных органов и лесохозяйственных учреждений, участвующих в ликвидации пожаров на территории государственного лесного фонда.

Работа штаба заключается в обобщении поступающей информации и анализе обстановки, подготовке расчетов сил и средств, выработке единого решения по проводимым мероприятиям, координации работы сил и средств привлекаемых подразделений.