77 аварийных отключений из-за грозы произошло за полтора месяца в Кокшетау

Кокшетауские энергетики назвали причины частых перебоев со светом. Как оказалось, на электроснабжении сказываются грозы и птицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», электроснабжение зависит не только от технического состояния электрических сетей, но и от воздействия внешних факторов, которые невозможно полностью контролировать. Неблагоприятные погодные условия, к примеру, грозовая активность, сильный ветер, обильные осадки, обледенение, а также воздействие животных и птиц периодически становятся причиной аварийных отключений в электросетях.

— В частности, в период грозовой активности многократно возрастает вероятность аварийных отключений электроэнергии. Удары молнии вызывают перенапряжения, приводящие к повреждению оборудования и автоматическому отключению линий электропередачи для предотвращения более серьезных последствий. Современные средства грозозащиты помогают защитить оборудование от повреждений, но не могут полностью исключить отключения электроэнергии. При попадании молнии в линии электропередачи или энергообъекты срабатывает автоматика защиты, что, как правило, приводит к временному прекращению электроснабжения, — отметили в ведомстве.

Только за последние полтора месяца в электросетях ТОО «Кокшетау Энерго» из-за воздействия грозы произошло 77 аварийных отключений.

Еще одной причиной частых отключений энергетики называют птиц. При контакте крупных птиц с элементами электрооборудования могут возникать короткие замыкания, из-за чего происходят аварийные отключения.

— В этой связи просим потребителей с пониманием относиться к временным перебоям в электроснабжении, вызванным неблагоприятными погодными условиями и другими природными факторами. Специалисты ТОО «Кокшетау Энерго» круглосуточно оперативно реагируют и выполняют необходимые работы по восстановлению электроснабжения в максимально короткие сроки, — обратились напоследок к акмолинцам на предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что крупный пожар на трансформаторной подстанции вспыхнул в Алматы.



