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766 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

13 Января 2021 08:00
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766 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 114,

город Алматы - 111,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 63,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 61,

Атырауская область - 73,

Восточно-Казахстанская область - 37,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 43,

Карагандинская область - 39,

Костанайская область - 75,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 48,

Северо-Казахстанская область - 54,

Туркестанская область - 8.


Всего в стране выявлены 164477 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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