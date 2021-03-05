76 земельных участков изысканы в 2020 году для строительства в Алматы
По словам главы управления земельных отношений, изыскания земель для строительства социальных объектов по городу проводятся постоянно.
«За прошедший год были изысканы и предоставлены земли для строительства блок-модульной инфекционной больницы - выделены 2 земельных участка в Алатауском районе, 5 земельных участков - для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 земельных участка - для строительства дома творчества для детей. Для строительства зданий образования предоставлены 8 земельных участков, для строительства крематория в Алатауском районе выделен 1 земельный участок. Также для установки антенно-матчевых сооружений выделено 58 земельных участков», - рассказал Ардак Самамбетов.
Также Ардак Самамбетов рассказал о сегодняшней работе земельной комиссии. По его словам, в 2020 году проведено 40 заседаний земельной комиссии, на которых было рассмотрено 6259 заявлений.
«Для оптимизации бизнес-процессов были приняты меры по сокращению сроков принятия постановлений акимата города Алматы. Если раньше постановления акимата принимались в среднем за несколько месяцев, то в настоящее время это решается в течение 3 рабочих дней. Этого удалось достигнуть за счет подготовки приложений к постановлениям, так как раньше на каждого заявителя принималось отдельное постановление. В 2020 году принято 756 постановлений акимата города Алматы, что на 31% меньше чем в 2019 году»,- добавил он.