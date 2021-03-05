76 земельных участков изысканы в 2020 году для строительства в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О проблеме отсутствия свободных земель в градостроительном развитии Алматы в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель управления земельных отношений города Алматы Ардак Самамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы управления земельных отношений, изыскания земель для строительства социальных объектов по городу проводятся постоянно.

«За прошедший год были изысканы и предоставлены земли для строительства блок-модульной инфекционной больницы - выделены 2 земельных участка в Алатауском районе, 5 земельных участков - для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 земельных участка - для строительства дома творчества для детей. Для строительства зданий образования предоставлены 8 земельных участков, для строительства крематория в Алатауском районе выделен 1 земельный участок. Также для установки антенно-матчевых сооружений выделено 58 земельных участков», - рассказал Ардак Самамбетов.

Также Ардак Самамбетов рассказал о сегодняшней работе земельной комиссии. По его словам, в 2020 году проведено 40 заседаний земельной комиссии, на которых было рассмотрено 6259 заявлений.

«Для оптимизации бизнес-процессов были приняты меры по сокращению сроков принятия постановлений акимата города Алматы. Если раньше постановления акимата принимались в среднем за несколько месяцев, то в настоящее время это решается в течение 3 рабочих дней. Этого удалось достигнуть за счет подготовки приложений к постановлениям, так как раньше на каждого заявителя принималось отдельное постановление. В 2020 году принято 756 постановлений акимата города Алматы, что на 31% меньше чем в 2019 году»,- добавил он.



