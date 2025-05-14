76 нарушений выявлено при помощи электронных браслетов в Карагандинской области

В 2024 году департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и по области Улытау получил 150 электронных средств слежения. Данные устройства предназначены для работы с лицами, находящимися под пробационным контролем, которые позволили расширить практику контроля за осужденными без изоляции от общества. Из общего количества браслетов, 120 устройств были распределены в Карагандинскую область, а 30 — в область Улытау.

— Электронные средства слежения (ЭСС) активно применяются в целях повышения эффективности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. В текущем году благодаря использованию ЭСС в отношении 40 осужденных был заменён неотбытый срок наказания, не связанного с изоляцией от общества, наказанием в виде лишения свободы. Такая мера не только способствует социальной адаптации осужденных, но и оказывает дисциплинирующее влияние на других лиц, находящихся под пробационным надзором, формируя у них установку на правомерное поведение, — сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области и области Улытау.

Применение электронных браслетов также позволило усилить контроль за соблюдением порядка и условий отбывания наказаний. За 2024 год с помощью этих технологий было выявлено 100 нарушений установленного порядка, а с начала 2025 года уже зафиксировано 76 подобных случаев. Это свидетельствует о высокой эффективности использования электронных средств как инструмента превентивного контроля и своевременного реагирования на нарушения.

— Таким образом, внедрение электронных средств слежения способствует не только гуманизации уголовной политики, но и обеспечивает более качественное исполнение наказаний, укрепляя правопорядок и усиливая превентивную роль службы пробации, — добавили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека РК Артур Ластаев в эксклюзивном интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform рассказал, почему у совершивших преступления несовершеннолетних должна быть опция получения высшего образования.