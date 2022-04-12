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    03:09, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    76-летнюю пенсионерку спасли из пожара в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Боровской города Кокшетау в субботу произошел пожар в двухкомнатной квартире 5-этажного жилого дома на площади 20 кв. м. В ходе тушения пожара огнеборцами была спасена 76-летняя пенсионерка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, по прибытии к месту вызова пожарным стало известно, что в квартире находится человек.

    «Мы приняли решение подняться через окно, так как счет шел на секунды и взламывать дверь не было времени. Разбив окно, звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире женщину без признаков жизни. Мы оперативно вынесли бабушку на улицу и оказали первую помощь, и после передали карете скорой помощи. По словам медиков, состояние пенсионерки удовлетворительное, ее жизни ничто не угрожает», – поделился начальник караула пожарной части №10 Адлет Серик.

    Пожарные вынесли из горящей квартиры также газовый баллон. На место пожара выезжали 12 сотрудников ДЧС и три единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина - непотушенная свеча.

    Между тем, жильцы дома самоэвакуировались из своих квартир, узнав о пожаре в одной из квартир.



    Теги:
    Пожар Спасение Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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