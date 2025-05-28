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    21:11, 27 Май 2025 | GMT +5

    76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира

    Прославленные пауэрлифтеры из поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области Дарибай Оспанов и Караман Абдулкарим вновь выиграли на чемпионате мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира
    Фото: УФКиС Карагандинской области

    Первенство проходило в Норвегии, в городе Драммине. За звание сильнейшего боролись более 1400 спортсменов из 54 стран.

    О своей цели несколько раз победить на чемпионате мира Дарибай Оспанов заявил два года назад. Тогда от имени Главы государства благодарственное письмо аксакалу-чемпиону вручил аким области Ермаганбет Булекпаев. Управление физической культуры и спорта поощрило действующего спортсмена и тренера сертификатом на спортинвентарь.

    76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира
    Фото: УФКиС Карагандинской области

    На чемпионате мира в Драммине Дарибай Оспанов выступил в весовой категории 93 кг в возрастной группе 70+. В классическом жиме штанги он занял третье место, в экипированном — первое. С этой победой 76-летний аксакал стал пятикратным чемпионом мира.

    76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира
    Фото: УФКиС Карагандинской области

    Его сын Караман Абдулкарим в первом виде выжал 190 кг, во втором — 245 кг. В обоих упражнениях он был лучшим. Благодаря этим победам спортсмен стал семикратным чемпионом мира.

    76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира
    Фото: УФКиС Карагандинской области

    Дарибай Оспанов — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК. Останавливаться на достигнутом он не намерен. Еще год назад после победы на мировом первенстве в американском городе Остин аксакал сказал, что хочет побить рекорд датчанина.

    — Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться, — поделился Дарибай Оспанов на чествовании в управлении физической культуры и спорта.

    76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира
    Фото: УФКиС Карагандинской области
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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