76-летний аксакал из Карагандинской области стал пятикратным чемпионом мира

Первенство проходило в Норвегии, в городе Драммине. За звание сильнейшего боролись более 1400 спортсменов из 54 стран.

О своей цели несколько раз победить на чемпионате мира Дарибай Оспанов заявил два года назад. Тогда от имени Главы государства благодарственное письмо аксакалу-чемпиону вручил аким области Ермаганбет Булекпаев. Управление физической культуры и спорта поощрило действующего спортсмена и тренера сертификатом на спортинвентарь.

Фото: УФКиС Карагандинской области

На чемпионате мира в Драммине Дарибай Оспанов выступил в весовой категории 93 кг в возрастной группе 70+. В классическом жиме штанги он занял третье место, в экипированном — первое. С этой победой 76-летний аксакал стал пятикратным чемпионом мира.

Фото: УФКиС Карагандинской области

Его сын Караман Абдулкарим в первом виде выжал 190 кг, во втором — 245 кг. В обоих упражнениях он был лучшим. Благодаря этим победам спортсмен стал семикратным чемпионом мира.

Фото: УФКиС Карагандинской области

Дарибай Оспанов — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК. Останавливаться на достигнутом он не намерен. Еще год назад после победы на мировом первенстве в американском городе Остин аксакал сказал, что хочет побить рекорд датчанина.

— Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться, — поделился Дарибай Оспанов на чествовании в управлении физической культуры и спорта.