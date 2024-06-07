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    11:57, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    75-летний казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

    75-летний казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
    Фото: управление физкультуры и спорта Карагандинской области

    Дарибай Оспанов из посёлка Агадырь Шетского района Карагандинской области завоевал «золото» и «серебро» на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

    Первенство прошло в городе Остин (штат Техас, США). Участвовали 960 атлетов всех возрастов из 46 стран. Единственным представителем ветеранов из Казахстана был Дарибай Оспанов. 75-летний спортсмен завоевал «серебро» в классике и «золото» в экипировке.

    – Я мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК, четырёхкратный чемпион мира, десятикратный чемпион Азии. На чемпионате мира выступал в категории спортсменов, кому за 70. Было нас пять человек. Результатом доволен. Цель – победить датчанина. Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться, – заявил аксакал.

    Так же достойно выступил сын Дарибая Оспанова Караман Абдулкарим. Он стал победителем в классике и занял второе место в экипировке.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Карагандинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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