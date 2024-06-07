75-летний казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Дарибай Оспанов из посёлка Агадырь Шетского района Карагандинской области завоевал «золото» и «серебро» на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

Первенство прошло в городе Остин (штат Техас, США). Участвовали 960 атлетов всех возрастов из 46 стран. Единственным представителем ветеранов из Казахстана был Дарибай Оспанов. 75-летний спортсмен завоевал «серебро» в классике и «золото» в экипировке.

– Я мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК, четырёхкратный чемпион мира, десятикратный чемпион Азии. На чемпионате мира выступал в категории спортсменов, кому за 70. Было нас пять человек. Результатом доволен. Цель – победить датчанина. Он выступал в 94 года, а я собираюсь и в 95 лет соревноваться, – заявил аксакал.

Так же достойно выступил сын Дарибая Оспанова Караман Абдулкарим. Он стал победителем в классике и занял второе место в экипировке.