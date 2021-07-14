РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 14 Июль 2021 | GMT +6

    76 иностранцев работали нелегально в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – 76 незаконно работающих иностранцев выявили в Сарыагашском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории Туркестанской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021», направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, фактов незаконного пребывания и проживания в области иностранных граждан, а также случаев организации каналов незаконной миграции и других правонарушений.

    К примеру, в Сарыагашском районе стражи порядка выявили 76 незаконно работающих иностранцев, в отношении которых составлены административные протокола. Среди них: 52 протоколов составили по ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», 16 по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и восемь административных протоколов по ст. 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан«.

    Собранные материалы по всем выявленным правонарушениям направлены в Сарыагашский районный специализированный административный суд для принятия законного решения.

    Стражи порядка не только проводят рейдовые мероприятия, но и разъяснительную профилактическую работу с иностранцами и работодателями о важности соблюдения законов в области миграции и напоминают об уголовной и административной ответственности в случае нарушения миграционного законодательства.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область нелегалы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!