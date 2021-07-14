76 иностранцев работали нелегально в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – 76 незаконно работающих иностранцев выявили в Сарыагашском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Туркестанской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021», направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, фактов незаконного пребывания и проживания в области иностранных граждан, а также случаев организации каналов незаконной миграции и других правонарушений.

К примеру, в Сарыагашском районе стражи порядка выявили 76 незаконно работающих иностранцев, в отношении которых составлены административные протокола. Среди них: 52 протоколов составили по ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», 16 по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и восемь административных протоколов по ст. 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан«.

Собранные материалы по всем выявленным правонарушениям направлены в Сарыагашский районный специализированный административный суд для принятия законного решения.

Стражи порядка не только проводят рейдовые мероприятия, но и разъяснительную профилактическую работу с иностранцами и работодателями о важности соблюдения законов в области миграции и напоминают об уголовной и административной ответственности в случае нарушения миграционного законодательства.