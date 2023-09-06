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    05:15, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    76 человек погибли, 95 получили травмы на праздновании Национального дня во Вьетнаме

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    ХАНОЙ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - За четыре дня празднования Национального дня Вьетнама в стране произошло 125 ДТП, в результате которых погибли 76 человек, еще 95 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Об этом в понедельник сообщила дорожная полиция. По ее данным, ДТП в основном произошли на автомобильных и железных дорогах, причем две железнодорожные аварии привели к гибели троих человек.

    По сравнению с прошлым годом, когда праздник также длился четыре дня с 1 по 4 сентября, произошло на 46 ДТП больше, и погибло на 28 человек больше.

    Согласно официальным данным, в минувшем году во Вьетнаме произошло более 11400 аварий, в результате которых погибли 6384 человека и пострадали более 7800.


    Теги:
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