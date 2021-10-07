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    11:12, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    756 классов закрыли на карантин в школах Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 984 школьников заболели коронавирусом во время офлайн-обучения, карантин ввели в 756 классах 288 школ. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1 сентября по 7 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 зарегистрированы во время летних каникул, 984 - вовремя офлайн-обучения, 28 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. Вынесено 781 постановление о введении карантина в 756 классах 288 школ области, переведено на дистанционный формат обучения 12680 учеников. На сегодняшний день 509 классов вышли с карантина, 7873 учеников вернулись на занятия», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    По состоянию на 7 октября в области зарегистрировано 52 255 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 38 390.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматинская область
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