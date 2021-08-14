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7510 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
14 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 998
город Алматы - 1519
город Шымкент - 565
Акмолинская область - 279
Актюбинская область - 434
Алматинская область - 350
Атырауская область - 467
Восточно-Казахстанская область - 192
Жамбылская область - 149
Западно-Казахстанская область - 153
Карагандинская область - 1084
Костанайская область - 278
Кызылординская область - 220
Мангистауская область - 209
Павлодарская область - 323
Северо-Казахстанская область - 165
Туркестанская область - 125
Всего в стране выявлены 679 832 заболевших.
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