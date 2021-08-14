7510 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 998

город Алматы - 1519

город Шымкент - 565

Акмолинская область - 279

Актюбинская область - 434

Алматинская область - 350

Атырауская область - 467

Восточно-Казахстанская область - 192

Жамбылская область - 149

Западно-Казахстанская область - 153

Карагандинская область - 1084

Костанайская область - 278

Кызылординская область - 220

Мангистауская область - 209

Павлодарская область - 323

Северо-Казахстанская область - 165

Туркестанская область - 125

Всего в стране выявлены 679 832 заболевших.