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7510 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

14 Августа 2021 08:01
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7510 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 998

город Алматы - 1519

город Шымкент - 565

Акмолинская область - 279

Актюбинская область - 434

Алматинская область - 350

Атырауская область - 467

Восточно-Казахстанская область - 192

Жамбылская область - 149

Западно-Казахстанская область - 153

Карагандинская область - 1084

Костанайская область - 278

Кызылординская область - 220

Мангистауская область - 209

Павлодарская область - 323

Северо-Казахстанская область - 165

Туркестанская область - 125

Всего в стране выявлены 679 832 заболевших.

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#Здравоохранение  
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