750 кг наркотиков изъяли полицейские за неделю в Казахстане

Из них 63 факта сбыта наркотиков; восемь случаев хранения в особо крупном размере; один факт ликвидации деятельности организованной преступной группы; семь фактов культивирования наркосодержащих растений. Общий объем изъятых наркотических средств составил более 750 кг, в том числе свыше 6 кг синтетических веществ, что эквивалентно более 18 тысячам доз на «черном рынке».

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 20 и 37 лет, доставивших крупную партию наркотического вещества a-pvp из города Атырау. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов изъято более 1,2 кг синтетического наркотика, а также весы, упаковочные материалы и принадлежности для фасовки.

В Алматы при проведении оперативных мероприятий задержан автомобиль под управлением 44-летнего мужчины. В багажнике обнаружены четыре пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон общим весом 1,35 кг. Установлено, что часть вещества подозреваемый употребил с друзьями, оставшееся намеревался продать за сумму около 5 млн тенге.

- Все подозреваемые задержаны и водворены в изоляторы временного содержания. Работа по пресечению наркопреступлений ведется системно и без перерывов, охватывая все регионы и направлена на сохранение общественного порядка и безопасности, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

В сообщении отмечается, что Министерство внутренних дел продолжает реализацию принципа «Закон и Порядок», направленного на обеспечение общественной безопасности и защиту здоровья граждан.