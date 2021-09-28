75 объектов восстановлено после взрывов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Не останавливаются работы в пострадавшем от взрывов Байзакском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для обследования и восстановления объектов, пострадавших во время ЧС в Байзакском районе, сформировано семь рабочих групп, в состав которых вошли работники управления строительства, КазНИИССА, проектных организаций, сотрудники ЧС.

По информации пресс-службы облакимата, рабочие группы проинспектировали все объекты в селах Кайнар, Ушбулак, Жибек жолы, Торекельды, Базарбай, Кокбастау. Специалисты установили, что повреждено 159 жилых домов, 12 коммерческих и четыре социальных объекта. За счет государства решено отремонтировать наиболее поврежденные 35 домов, 12 коммерческих и один социальный объект, а также сельскую дорогу.

С ходом восстановительных работ ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Глава региона, посетивший в первую очередь село Кайнар, уделил особое внимание качеству и своевременности выполнения ремонтно-строительных работ. Здесь разрушению подверглись 19 домов, на подходе уже шесть из них. Сейчас там перекрывают кровлю и ведут внутренние отделочные работы.

Началось строительство средней школы №5 в селе Жибек Жолы, ветхое здание которой также пострадало во время ЧС. Здание оказалось в аварийном состоянии, поэтому принято решение на месте старой школы построить новую школу на 150 ученических мест.

Глава региона особо акцентировал на качестве строительных работ. Дети должны получать полноценное образование в комфортных условиях, подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Ударными темпами ведутся восстановительные работы и на других объектах. Три социальных объекта и 124 жилых дома восстанавливаются за счет спонсорской помощи. На сегодняшний день все соцобъекты и 72 дома уже приведены в порядок.

Всего в восстановительных работах задействовано 12 подрядных организаций, 187 работников и 22 единицы техники. Подрядчики заверили, что завершат все работы в установленные сроки.

Аким области также встретился с местными жителями и военными, выслушал их мнения и предложения.

Напомним, местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района. За два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта, выделят средства из местного бюджета, привлекут спонсорскую помощь. «Эксперты проверили каждый дом, дали заключение. Ваши дома восстановят. В течение двух месяцев вы сможете заселиться. Мы с вами. Без помощи никого не оставим», - заверил Бердибек Сапарбаев.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов.

Число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17 человек. Из них 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.



