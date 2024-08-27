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    17:24, 27 Август 2024 | GMT +6

    7,5 млрд тенге убытков понесла Qazaq Air в 2023 году

    Конкурс по продаже Qazaq Air признали несостоявшимся
    Фото: пресс-служба АО «Самрук-Қазына»

    Авиакомпания Qazaq Air в 2023 году понесла чистые убытки в размере 7,59 млрд тенге. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Убытки значительно выросли по сравнению с 2022 годом, где компания потеряла 6,59 млрд тенге.

    Общая сумма обязательств компании превышает общую сумму ее активов на 9,5 млрд тенге, из которых 92% составляют займы на покупку самолетов от материнской компании.

    В 2023 году доходы Qazaq Air составили 19,6 млрд тенге и уменьшились на 4% по сравнению с прошлым годом. Это связано с сокращением международных авиарейсов. Однако увеличение числа полетов по внутренним рейсам не смогло увеличить доходность. Из общей суммы доходов (19,6 млрд тенге), 15,5 пришлось на обслуживание внутренних авиарейсов, а 4 млрд на международные. Для сравнения, в 2022 году на внутренние рейсы пришлось 12,9 млрд, а международные 7,5 млрд тенге.

    Напомним, в конце мая Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о продаже Qazaq Air вьетнамской компании SOVICO. Позже, в июле министр транспорта Марат Карабаев заявил, что сделка о покупке будет завершена к концу сентября 2024 года. Также вьетнамская компания привлечет для авиаперевозок до 50 самолетов. 

    Теги:
    Самолет Вьетнам Авиация Финансы и бюджет
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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