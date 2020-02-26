75 лет Великой Победе: В Алматы торжественно открыли юбилейные мероприятия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в Национальной библиотеке РК состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий «Великая Победа – память потомкам», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведение мероприятия, по данным организаторов, дань памяти подвигу народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к родине обеспечил мир, свободу и независимость государств Содружества.

Один из участников встречи, профессор Ким Серикбаев заявил, что день Победы – это праздник, объединяющий поколения и транслирующий безмерное уважение к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Я не воевал, но я войну хорошо знаю, потому что, в том году, когда началась война, я переступил порог школы. Уже во втором классе я мог читать газету «Красная звезда», «Социалистік Қазақстан», где воспевали подвиг советских людей, в первую очередь, казахстанских. Я горжусь, что представляю этот народ и являюсь сыном казахов… Мы хотим пробудить в ваших чувствах возвращение к истории, поскольку сейчас некоторые непорядочные люди хотят переписать историю, отобрать победу, которую нам принесло старшее поколение», - сказал профессор Ким Серикбаев.

Он отметил, что необходимо дальше пропагандировать суть великой победы подрастающему поколению, и это победа – пример для молодежи и воспитание их патриотизма.

В ходе мероприятия также выступили известные общественные и государственные деятели, дипломатические представительства, ветераны войны.

Также прошел праздничный концерт в исполнении военного оркестра Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК, вокального ансамбля «Жұлдыздар» при Казахстанско - Российской специализированной школе-лицее № 54 им. И.В. Панфилова, ансамбля скрипачей «Дивертисмент», а также с участием обладателя гран-при конкурса «Славянский базар» Адильхана Макина и других.

В рамках торжества организована книжная выставка «Великой Победе – 75 лет» из фонда Национальной библиотеки Республики Казахстан. Юбилейное мероприятие открывает кинолекторий советских фильмов в Национальной библиотеке РК, предоставленных Генеральным консульством Российской Федерации в г. Алматы

На торжественное мероприятие были приглашены Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны г.Алматы, международные организации руководители акиматов, работники музеев, архивов, театров, представители Союза писателей и Союза журналистов РК, научная и творческая интеллигенция, преподаватели и студенты ВУЗов, воинские части, СМИ и другие.

Мероприятие организовано Национальной библиотекой Республики Казахстан совместно с Генеральным консульством России и представительством Россотрудничества в г. Алматы.