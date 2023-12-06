75 лет понадобится для обеспечения жильем очередников в Жамбылской области

Проблема собственного жилья продолжает оставаться острой в жамбылскомрегионе, многим очередникам приходится ждать своей очереди на квартиругодами, передает агентство Kazinform.

По информации облуправления энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства, на данный момент в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда находятся 37 587 человек.

- В списках очередников зарегистрировано 2 960 сирот, детей, оставшихся без попечения, 8 409 многодетных семей, 16 299 граждан из категории социально уязвимых слоев населения, 9 912 работников государственных и бюджетных организаций. Есть семеро граждан, единственное жилище которых признано аварийным, - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Тунгатов.

По сведениям ведомства, за десять месяцев этого года в регионе обеспечили жильем 149 человек, из которых 71 социально уязвимых лиц, 23 сироты, 46многодетных семей, девять работников бюджетных учреждений.

В минувшем 2022 году жильем обеспечили 426 человек. В среднем,получается, чтобы обеспечить жильем нынешних очередников-жамбылцев,потребуется порядка 75-ти лет.

- В рамках программы «Бакытты отбасы» в этом году 31 человек оформили кредиты на сумму 295 млн тенге и получили жилье, - добавил ДамирТунгатов. - По поручению Главы государства, в этом году на назначение платы за арендованное жилье социально уязвимых слоев населения из республиканского бюджета выделено 2,4 млрд тенге, из областного бюджета - 15 млн тенге. Все средства перечислены на счет оператора АО «Отбасыбанк». Поступило 1 073 заявления, из них одобрено 728, на сегодняшнийдень заключены договоры пока с 446 лицами.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на реализацию 94 проектов строительства жилья и инфраструктуры в Жамбылскую область направили 31,7 млрд тенге. Это строительство 314,4 тыс. кв. м социального жилья, 26проектов по оснащению стройплощадок инженерными коммуникациями, а также 3,2 млрд тенге на проведение капремонта 50 многоквартирных жилых домов в рамках модернизации жилищного фонда.

Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей.