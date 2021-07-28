75 избранных акимов вступили в должность в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 75 избранных народом сельских акимов вступили в должность. Почти на три четверти обновился состав глав посёлков. На выборах победили представители четырёх партий и самовыдвиженцы. Среди них три женщины. Самому молодому новому акиму 26 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек на онлайн-встрече пожелал избранникам оправдать народное доверие и всегда слышать людей.

«Судя по результатам, большинство из вас впервые стали акимами. На 77% обновился состав руководителей сёл, где прошли выборы. И это хорошо, потому что свежий взгляд поможет посмотреть на проблемы по-новому», – сказал аким области.

Сельские акимы – это фундамент всей государственной системы, подчеркнул он.

«Успех страны во многом зависит от того, как идёт работа в регионах, в каждом селе. В каждом ауле есть свои особенности и проблемы, которые необходимо решать. Конечно, самое главное – всегда слышать людей. Только так власть может быть по-настоящему эффективной. Доверие земляков дорогого стоит. Не забывайте о своих обещаниях, которые давали во время предвыборной кампании», – отметил Женис Касымбек.

Карагандинский сельский округ Абайского района возглавил 26-летний Владислав Кирей.

«Впервые в истории нашей страны сельчане выбирали акимов. Это говорит о развитии демократии и местного самоуправления. Эти выборы показали, что у молодёжи есть все шансы реализоваться как управленцам. Вступая в должность, понимаю, что успех будет зависеть от улучшения жизни людей и развития округа», – считает самый молодой аким.

В Карагандинской области 75 сельских акимов были избраны из 257 кандидатов. Участие в голосовании приняли 61 846 избирателей – это 75,85%. На выборах победили 14 самовыдвиженцев и представители партий Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол», ADAL.

С полным списком выбранных акимов можно ознакомиться на сайте акима Карагандинской области.