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7491 человек заболели коронавирусом в Казахстане

31 Января 2022 08:00
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7491 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1194,

город Алматы - 1556,

город Шымкент - 26,

Акмолинская область - 715,

Актюбинская область - 78,

Алматинская область - 305,

Атырауская область - 168,

Восточно-Казахстанская область - 189,

Жамбылская область - 103,

Западно-Казахстанская область - 263,

Карагандинская область - 954,

Костанайская область - 586,

Кызылординская область - 55,

Мангистауская область - 53,

Павлодарская область - 880,

Северо-Казахстанская область - 341,

Туркестанская область - 25.

Всего в стране выявлено 1 233 488 заболевших.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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