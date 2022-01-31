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7491 человек заболели коронавирусом в Казахстане
31 Января 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1194,
город Алматы - 1556,
город Шымкент - 26,
Акмолинская область - 715,
Актюбинская область - 78,
Алматинская область - 305,
Атырауская область - 168,
Восточно-Казахстанская область - 189,
Жамбылская область - 103,
Западно-Казахстанская область - 263,
Карагандинская область - 954,
Костанайская область - 586,
Кызылординская область - 55,
Мангистауская область - 53,
Павлодарская область - 880,
Северо-Казахстанская область - 341,
Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлено 1 233 488 заболевших.
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