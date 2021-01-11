74 ребенка родились в день выборов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в день выборов, 10 января, родились 74 ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за сутки с 00:00 часов 10 января 2021 года до 00:00 часов 11 января 2021 года в родильных домах города Алматы родилось 74 ребенка, из них мальчиков 41, девочек 33», - проинформировали в акимате.

Ранее сообщалось, что в день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в Алматинской области появились на свет 94 малыша.

Отметим, в Казахстане прошли очередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. По данным Еxit poll, партия Nur Otan набрала 71,97% голосов избирателей.