74 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 74 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 8 человек в отделениях реанимации инфекционных стационаров подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 919 человек. Загруженность составляет 31,1% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 74 пациента, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 56,9% (на 123 места).



Как ранее сообщалось , 206 тысяч человек получили I компонент вакцин в Атырауской области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека.