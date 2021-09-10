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    02:18, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    74 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 74 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 8 человек в отделениях реанимации инфекционных стационаров подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 919 человек. Загруженность составляет 31,1% (на 3012 койко-мест).

    В отделениях реанимации лежат 74 пациента, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 56,9% (на 123 места).

    За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека.
    Как ранее сообщалось, 206 тысяч человек получили I компонент вакцин в Атырауской области.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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