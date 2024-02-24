74-летний пастух заблудился в Алматинской области

В Алматинской области спасли 74-летнего мужчину, который отправился на выпас 500 голов мелкого рогатого скота и заблудился, передает корреспондент агентства Kazinform.

23 февраля в 22:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Жамбылском районе вблизи Ульгелинского сельского округа потерялся мужчина 1950 года рождения, который утром в 9 часов отправился на выпас 500 голов мелкого рогатого скота и заблудился.

- На поиски незамедлительно были направлены спасатели. Созвонившись по сотовой связи с пастухом, было определено его примерное местоположение. 24 февраля в 06:05 силами спасателей пропавший был найден, в медицинской помощи не нуждался, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники и техники ДЧС, РОСО, местных исполнительных органов Ульгелинского сельского округа, волонтеры Сарытолкынского сельского округа.