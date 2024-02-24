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    13:55, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    74-летний пастух заблудился в Алматинской области

    74-летний пастух заблудился в Алматинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

    В Алматинской области спасли 74-летнего мужчину, который отправился на выпас 500 голов мелкого рогатого скота и заблудился, передает корреспондент агентства Kazinform.

    23 февраля в 22:30 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Жамбылском районе вблизи Ульгелинского сельского округа потерялся мужчина 1950 года рождения, который утром в 9 часов отправился на выпас 500 голов мелкого рогатого скота и заблудился.

    - На поиски незамедлительно были направлены спасатели. Созвонившись по сотовой связи с пастухом, было определено его примерное местоположение. 24 февраля в 06:05 силами спасателей пропавший был найден, в медицинской помощи не нуждался, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники и техники ДЧС, РОСО, местных исполнительных органов Ульгелинского сельского округа, волонтеры Сарытолкынского сельского округа.

    Теги:
    ДЧС Спасение Регионы Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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