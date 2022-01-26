735 одноэтажных домов строят инвесторы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всего в прошлом году в Восточно-Казахстанской области строилось 1,4 млн кв. м. жилья на 280 млрд тенге. Из них введены 602,8 кв.м., с ростом 116% к объему 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной Инфоцентр.

По информации акимата ВКО, за счет привлечения частных инвестиций в области ведется строительство 82 многоквартирных коммерческих домов на 479 тыс. кв. м Застройщикам предоставлены проекты и земельные участки с инженерной инфраструктурой.

Кроме того, в ВКО реализуется региональная программа «Одноэтажный Восток», в рамках которой, за счёт государственных средств, подводятся инженерные коммуникации к районам индивидуальной жилой застройки.

В 2021 году значительно увеличены темпы строительства индивидуального жилья частными инвесторами. Ими строятся 735 одноэтажных домов на 16 млрд. тенге.

Так, в Усть-Каменогорске построили четыре 12-этажных и пять 16-этажных жилых домов. В Семее возвели 15 многоэтажных и многоквартирных домов. 60-квартирный жилой дом строится в городе Зайсане, ведется строительство 30-квартирного дома в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Ко всем домам была подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура, в том числе наружные сети водопровода, канализации и теплоснабжения.