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734 свадьбы остановили с начала года в Туркестанской области

20 Августа 2021 13:09
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734 свадьбы остановили с начала года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 семейных торжеств с начала года остановили полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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По словам стражей порядка, несмотря на ограничительные меры, большинство людей проводят различные семейные торжества, игнорируя карантинные требования, тем самым допуская угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что с начала года полицейскими Туркестанской области по статье 425 КоАП РК «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований населения» зарегистрировано 734 случая.

Так, в Ордабасинском и Отрарском районах мобильные группы остановили два «беташара». В отношении хозяев торжеств составлены административные протоколы по статье 425 КоАП РК « Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», с гостями проведена разъяснительная работа.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют соблюдать карантинные требования, носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно пользоваться антисептиками и не посещать места массового пребывания людей.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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