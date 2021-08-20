734 свадьбы остановили с начала года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 семейных торжеств с начала года остановили полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

По словам стражей порядка, несмотря на ограничительные меры, большинство людей проводят различные семейные торжества, игнорируя карантинные требования, тем самым допуская угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что с начала года полицейскими Туркестанской области по статье 425 КоАП РК «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований населения» зарегистрировано 734 случая.

Так, в Ордабасинском и Отрарском районах мобильные группы остановили два «беташара». В отношении хозяев торжеств составлены административные протоколы по статье 425 КоАП РК « Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», с гостями проведена разъяснительная работа.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют соблюдать карантинные требования, носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно пользоваться антисептиками и не посещать места массового пребывания людей.