731 гражданину РК оказано содействие в выезде из Украины - МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде из Украины 731 гражданину РК. Из них 662 человека выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

«9 марта в 16:02 по времени Нур-Султана из Атырау в Катовице (Польша) вылетел четвертый эвакуационный самолет. Как известно, ранее тремя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 432 гражданина РК.

В настоящее время в городе Катовице находятся 165 казахстанцев. При этом в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове собралось 11 человек, а в Харькове остаются 7 наших соотечественников», - проинформировали в ведомстве.

По информации посольства РК в Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи на сегодняшний день поддерживать контакты с ними не представляется возможным. В городе Сумы находятся 2 гражданина РК, с которыми поддерживается регулярная связь. Ожидается, что указанные группы граждан будут эвакуированы через гуманитарные коридоры, открытие которых обсуждается российской и украинской сторонами.

«Из-за ухудшения ситуации в Киеве, казахстанские дипломаты временно передислоцированы в Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам РК в штатном режиме. Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 44 уже покинули территорию Украины, а остальным 13 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь», - резюмировали в пресс-службе министерства.

Напомним, тремя эвакуационными самолётами авиакомпании «Air Astana» в Казахстан вернулось 432 человека. Сегодня четвертый репатриационный рейс за гражданами Казахстана вылетел из аэропорта города Атырау в Катовице в 16:02 часов по времени Нур-Султана.