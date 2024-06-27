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    18:38, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    73 тысячи гектар сельхозземель вернули государству в Жамбылской области

    аграрные поля ауыл шаруашылығы алқаптары
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза в 2024 году по Жамбылской области запланировал вернуть в госсобственность земли сельскохозяйственного назначения площадью 80 тысяч га. Более 73 тысяч га сельхозземель уже возвращено, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    — В целях осуществления государственного контроля в сфере земельных отношений и контроля за использованием и охраной земель в регионе территориальным департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами на постоянной основе проводятся внеплановые проверки, по итогам которых за самовольное занятие земельного участка четырем землепользователям выданы предписания и наложены штрафы, — говорится в сообщении пресс-службы.

    Еще 27 предписаний сроком на один год Комитетом выдано для принятия мер по использованию земельного участка по назначению, двум землепользователям, допустившим нецелевое использование земли, выдано предписание сроком на 3 месяца.

    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Регионы Штрафы Минсельхоз Жамбылская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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