73 тысячи гектар сельхозземель вернули государству в Жамбылской области

Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза в 2024 году по Жамбылской области запланировал вернуть в госсобственность земли сельскохозяйственного назначения площадью 80 тысяч га. Более 73 тысяч га сельхозземель уже возвращено, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В целях осуществления государственного контроля в сфере земельных отношений и контроля за использованием и охраной земель в регионе территориальным департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами на постоянной основе проводятся внеплановые проверки, по итогам которых за самовольное занятие земельного участка четырем землепользователям выданы предписания и наложены штрафы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще 27 предписаний сроком на один год Комитетом выдано для принятия мер по использованию земельного участка по назначению, двум землепользователям, допустившим нецелевое использование земли, выдано предписание сроком на 3 месяца.