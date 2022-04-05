73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 4,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 2,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 54,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 8,

в Туркестанской области - 2.



Всего в стране выздоровело 1 290 108 человека от COVID-19.