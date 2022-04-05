08:15, 05 Апрель 2022 | GMT +6
73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 4,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 2,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 54,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 8,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 1 290 108 человека от COVID-19.