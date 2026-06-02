729 тысяч детей из социально уязвимых семей отдохнут бесплатно этим летом в Казахстане

Министерство просвещения Республики Казахстан раскрыло детали организации летнего отдыха и оздоровления детей на период каникул. Согласно официальному ответу ведомства на запрос агентства Kazinform, в стране планируется задействовать масштабную сеть центров отдыха, которая охватит более 3,2 миллиона школьников.

Приоритетные группы и меры поддержки

В центрах отдыха при школах проведут время почти 3 млн детей, еще 168 тыс. школьников примут сезонные лагеря, а более 44 тыс. — круглогодичные центры. В Казахстане во время летних каникул будут функционировать 11 135 центров отдыха, которые охватят досугом и оздоровлением 3,2 млн детей.

Особое внимание уделяется детям из социально уязвимых категорий. Отдых организуют для 729 тыс. ребят из малообеспеченных семей и 53 тыс. ребят с особыми образовательными потребностями. Кроме того, путевками в республиканские центры «Балдаурен» и «Бобек» будут поощрены 5 тыс. победителей олимпиад и конкурсов, а в регионах аналогичную поддержку получат 370 тыс. одаренных детей.

Контроль безопасности и санитарных норм

Министерство подчеркивает, что работа лагерей без санитарно-эпидемиологического заключения не допускается. Этот вопрос находится на контроле Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

— Совместно с заинтересованными государственными органами усилен контроль за соблюдением санитарных норм, требований пищевой безопасности, обеспечением безопасности детей на водных объектах, в лесной местности и на спортивных площадках, — сообщается в ответе.

Фото: Дворец школьников

Контроль осуществляют республиканский и региональные межведомственные штабы, в состав которых входят представители органов образования, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Члены комиссий проводят мониторинг готовности лагерей, включая условия проживания, организацию питания и обеспечение безопасности.

— В случае поступления обращений и жалоб от родителей уполномоченные органы проводят внеплановые проверки по каждому факту обращения, — отмечают в Министерстве просвещения.

Также формируются списки сотрудников организаций отдыха для проверки на наличие судимости и учета в наркологических и психоневрологических организациях.

Инклюзивное образование и психолого-педагогическая поддержка

В ответе приводятся данные о поддержке детей с особыми образовательными потребностями. По информации Национальной образовательной базы данных, в стране насчитывается более 237 тыс. таких детей, охват специальной психолого-педагогической поддержкой составляет 90%.

Фото: Александр Павский / Kazinfom

Функционируют 539 специальных организаций образования, включая 48 специальных детских садов, 99 специальных школ, 126 психолого-медико-педагогических консультаций и другие учреждения. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают порядка 11 тыс. специальных педагогов, более 6 тыс. педагогов-ассистентов, а также свыше 12 тыс. педагогов-психологов и социальных педагогов.

В 2025–2026 годах приняты дополнительные меры по совершенствованию нормативной базы, включая введение новых должностей в типовые штаты и утверждение специальных учебных программ.

Дополнительные меры социальной поддержки

С 2022 года бесплатным горячим питанием обеспечиваются все учащиеся 1–4 классов, а также отдельные категории 5–11 классов. На сегодняшний день данной мерой охвачено порядка 1,7 млн детей.

Утвержден План мероприятий по организации летнего отдыха детей на 2024–2026 годы. Для координации работы создан республиканский межведомственный штаб и функционируют региональные штабы.

Актуальные задачи в сфере защиты прав детей

Министерство просвещения рассматривает в числе приоритетных вопросов обеспечение безопасности детей, профилактику буллинга, кибербуллинга, насилия и жестокого обращения, развитие системы психолого-педагогической поддержки и укрепление института семьи.

Фото: Александр Павский / Kazinfom

— В соответствии с Правилами профилактики травли (буллинга) ребенка… такая информация подлежит обязательной регистрации… с принятием необходимых мер реагирования, направленных на защиту прав и законных интересов ребенка, — поясняет ведомство.

Оценка эффективности государственных мер проводится по ключевым показателям, включая охват летним отдыхом, бесплатным питанием, доступность инклюзивного образования и показатели безопасности детей.

Министерством просвещения совместно с заинтересованными государственными органами реализуются меры, направленные на обеспечение прав, безопасности и благополучия каждого ребенка.

Государство уделяет особое внимание вопросам социальной политики и защите прав ребенка. Принят закон о выплатах детям из Национального фонда, введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении детей. Подробнее — здесь.