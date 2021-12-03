724 случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 724 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127,

город Алматы - 53,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 38,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 13,

Карагандинская область - 125,

Костанайская область - 80,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 87,

Северо-Казахстанская область - 73,

Туркестанская область - 9.

Всего в стране выявлено 973769 заболевших.



