Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:08
-
-
724 случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане
3 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 724 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме1231 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане Более 500 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области Каждый пятый ребенок в Казахстане имеет лишний вес
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 53,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 38,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 13,
Карагандинская область - 125,
Костанайская область - 80,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 87,
Северо-Казахстанская область - 73,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 973769 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
- 1231 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
- Каждый пятый ребенок в Казахстане имеет лишний вес
- Более 500 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
- Проект карты массовых захоронений репрессированных разработали в Актюбинской области
- Почему сериал об Ахмете Байтурсынове не снимался в Оренбуржье и Тургае
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047