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724 случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане

3 Декабря 2021 08:00
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724 случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 724 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127,

город Алматы - 53,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 38,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 13,

Карагандинская область - 125,

Костанайская область - 80,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 87,

Северо-Казахстанская область - 73,

Туркестанская область - 9.

Всего в стране выявлено 973769 заболевших.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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