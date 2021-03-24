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    10:04, 24 Март 2021 | GMT +6

    724 человека за сутки спасли на дорогах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки на автодорогах республики спасено 724 человека, из них 111 детей, вызволено 425 единиц техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    24 марта, по данным РГП «Казгидромет», в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение г. Нур-Султан, г. Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, ВКО и СКО.

    В кризисных центрах ДЧС города Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областей развернуты оперативные штабы.

    В связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость) закрыты 16 участков автодорог республиканского и 37 участков автодорог областного значения в 5 регионах: г.Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанской, Павлодарская области.

    На постах в г.Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областях сосредоточено 232 единицы техники, из них 154 единицы грузовой и 78 единицы легковой техники.

    Территориальными подразделениями МЧС за сутки в г.Нур-Султана,Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей спасено 724 человека, из них 111 детей, вызволено 425 единиц техники.


    В пунктах обогрева Акмолинской и Карагандинской области находится 463 человека, из них 75 детей.

    Всего в неотложных работах задействовано 608 человек и 325 единиц техники МЧС, МВД, МИО и дорожные службы.

    В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 57 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 53 уведомлений, на пульт «112» и «101» от населения поступило 6886 звонков об оказании помощи и информационного характера.

    МЧС призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.


    Теги:
    Погода МЧС Восточно-Казахстанская область Транспорт Астана Карагандинская область Главная Павлодарская область Акмолинская область
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