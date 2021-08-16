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7217 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

16 Августа 2021 08:00
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7217 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7217 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 943,

город Алматы - 1503,

город Шымкент - 560,

Акмолинская область - 283,

Актюбинская область - 336,

Алматинская область - 370,

Атырауская область - 526,

Восточно-Казахстанская область - 266,

Жамбылская область - 177,

Западно-Казахстанская область - 75,

Карагандинская область - 1003,

Костанайская область - 289,

Кызылординская область - 166,

Мангистауская область - 143,

Павлодарская область - 311,

Северо-Казахстанская область - 163,

Туркестанская область - 103.

Всего в стране выявлено 694476 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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