72 нарушения земельного законодательства выявили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году в ВКО выявлено 72 нарушения земельного законодательства. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель ВКО Сейсенгазы Чукаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Он напомнил, что в 2019 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль и мониторинг за эффективностью использования сельскохозяйственных земель.

Ранее, в мае 2018 года, в целях усиления государственного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения непосредственно на местах, данная функция была передана местным исполнительным органам районов и городов областного значения. То есть, с того времени акиматы самостоятельно проводят контроль за своевременным и правильным проведением мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв, по улучшению земель, предотвращению и ликвидации процессов, вызывающих деградацию земель, а также контроль за исполнением проектов землеустройства по использованию и охране земель

«Наше ведомство проводит мониторинг и анализ деятельности акиматов в части реализации переданных функций. Так, с 2018 года проведено 188 проверок по вопросу использования 420 земельных участков сельхозназначения общей площадью 150 тысяч гектаров, из них нарушения установлены на площади 81 тысяча гектаров, в том числе 64 тысячи гектаров – в части неиспользования земель и 17 тысяч гектаров – нерациональное использование, – отметил Сейсенгазы Чукаев.

В связи с тем, что в 2020 году был введен трехлетний мораторий, были ограничены действия по проведению государственного контроля в отношении субъектов малого и микропредпринимательства, к числу которых относится большинство сельхозформирований.

Тем не менее, уполномоченными органами по земельным отношениям районов и городов с 2020 года проводится мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения в цифровой системе Qoldau, которая используется в сфере агропромышленного комплекса для удаленного мониторинга земельных участков с помощью данных дистанционного зондирования земли.

«На веб-портале проводится анализ сельхозземель на предмет формирования по ним книг истории полей и пастбищ, на предмет наличия или отсутствия посевов за последние два года, соблюдения нормы нагрузки, то есть предельно допустимой нормы нагрузки сельскохозяйственных животных на общую площадь пастбищ», – рассказал Сейсенгазы Чукаев.

По результатам мониторинга на веб-портале формируется информация о неиспользуемых земельных участках сельскохозяйственного назначения, и местный исполнительный орган направляет письменные уведомления землепользователям с последующим направлением материалов в территориальный орган государственных доходов для применения повышенной базовой ставки налога.

В регионе действует Дорожная карта по обеспечению изъятия неиспользуемых и используемых с нарушением законодательства земель, утвержденная акимом области Даниалом Ахметовым, а также алгоритм проведения работы по изъятию неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также земель, связанных со строительством.

Так, в 2020 году в управление по контролю за использованием и охраной земель поступило более 370 обращений о нарушении прав граждан, юридических лиц, а также государства. Было проведено 230 проверок и установлено 272 нарушения земельного законодательства на общей площади 150 гектаров. В частности, выявлено 42 факта самовольного занятия земель общей площадью 111 гектаров, 19 фактов использования земель не по целевому назначению на площади около двух гектар, 56 нарушений, связанных с неиспользованием земельных участков общей площадью 36 гектар. Также выявлено 155 нарушений при принятии решений местными исполнительными органами районов и городов области.

Как отметил Сейсенгазы Чукаев, нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму свыше пяти млн тенге.

В этом же году ведомством рассмотрено 140 обращений из 177 поступивших с начала года, остальные 37 сейчас находятся на рассмотрении. Проведено 88 проверок, в ходе которых установлено 72 нарушения земельного законодательства и наложены штрафы на общую сумму более двух млн тенге.

Помимо административных мер и выдачи нарушителям предписаний, к выявленным в результате государственного контроля неиспользуемым земельным участкам либо используемым с нарушениями применяется дополнительное десятикратное налогообложение. Так, на основании направленных управлением и местными исполнительными органами предписаний с 2016 года в областной бюджет поступило около 67 млн тенге.

В период 2020 - 2021 гг. по неисполненным предписаниям управлением подано 86 исков об изъятии 109 земельных участков общей площадью 76 гектаров. На сегодня 61 участок общей площадью 41 гектар изъят. Еще по 41 участку общей площадью 32 гектара иски отозваны или судом отказано в рассмотрении исков по причине освоения земель, сменой собственника.

Как подчеркнул Сейсенгазы Чукаев, изъятые по решению суда земельные участки реализуются на торгах судебными исполнителями в течение года, не менее трех раз, в соответствии с законодательством РК об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. При невозможности реализации на торгах земельный участок зачисляется по решению суда в специальный земельный фонд.



