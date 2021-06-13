72 экибастузские семьи отметили новоселье

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Многоэтажку, построенную по программе «Дорожная карта занятости», презентовали в новом жилом массиве в одном из микрорайонов Экибастуза, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Telegram пресс-служба акимата Павлодарской области, торжественное вручение ключей состоялось в День города. Сегодня, 12 июня, Экибастуз празднует свой 64-й день рождения.

«За эти годы Экибастуз стал городом республиканского значения, обеспечивая теплом и снабжая электроэнергией страну, - отметил глава региона Абылкаир Скаков. - В прошлом году по программе «ДКЗ» сфера жилищного строительства города получила большую поддержку, и Экибастуз превратился в настоящий строительный центр Прииртышья. Поздравляю всех с новосельем и желаю счастливых дней в новых квартирах!»

Квартиры в новостройке получили многодетные семьи, сироты, работники бюджетных организаций и другие жители Экибастуза, состоявшие в жилищной очереди, всего 72 семьи. Многие из них, входя в обретенное жилье, не могли сдержать эмоций.

«Экибастуз действительно становится все краше и комфортнее с каждым годом, мы видим, как в городе ведется строительство дорог, жилья и внутридворовых площадок, - поделилась одна из новоселов Севда Фарзалиева. - Поздравляю всех с Днем города! Новоселам хочу пожелать счастья и успехов в их новых квартирах!»

Рядом с многоэтажкой уже сдали еще пять таких же домов. Кроме того, в Экибастузе планируют возвести другие пять новостроек и приобрести 86 квартир по программе «Нұрлы жер».