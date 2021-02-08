719 медработников привились вакциной от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля по сегодняшний день вакциной против коронавирусной инфекции привито 719 медицинских работников, охват составил более 78%. Это медицинские работники, которые находятся в зоне риска - сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и приемных покоев многопрофильных стационаров. По состоянию на 8 февраля на складе управления здравоохранения в наличии имеются 1531 доза вакцины от КВИ. Всего за период с 1 по 8 февраля поддержало вакцинацию 916 человек, из них привито 719», - сообщил Тимур Муратов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что вакцинация проводится на добровольной основе и по информационному согласию прививаемого, и никто не может заставлять это делать.

«В 36 организациях ПМСП всего задействовано 36 прививочных кабинетов, где планируется проведение вакцинации подлежащих ей лиц. Прививочные пункты обеспечены всем необходимым и соответствуют санитарным нормативам. В подготовленных 36 кабинетах вакцинации соблюдаются все санитарно-эпидемиологических нормы. В организациях ПМСП имеются более 80 фильтр-кабинетов, при входе в поликлиники обязательно проводится бесконтактная термометрия, обработка рук санитайзерами, проверка наличия защитных масок у пациентов. Проводится опрос на наличие симптомов, не исключающих заболевание COVID-19 в период эпидемиологического неблагополучия по респираторным инфекциям», - сказал Тимур Муратов.

По его данным, на складе управления имеются четыре холодильных оборудования для хранения вакцин.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.